«Уходили с мордобоем»: звезда «Приключений Электроника» едва не попал в плен на Украине

Столкновение с украинскими спецслужбами у Владимира Торсуева и его брата Юрия произошло во время поездки в Донбасс.

Исполнитель главной роли в советском фильме «Приключения Электроника» актер Владимир Торсуев едва не попал в плен на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

Столкновение с украинскими спецслужбами у Торсуева и его брата Юрия произошло в 2014 году во время поездки в Донбасс.

«Мы туда приехали, сразу кто-то увидел, узнал, и тут же — звоночек в СБУ. Тогда — в декабре (2014 года. — Прим. ред.) еще — специальную группу прислали, чтобы нас с братом выкрасть», — отметил Торсуев.

По словам актера, они с Юрием хотели вернуться из Донбасса на рейсовом автобусе, однако в то время шла эвакуация, и транспорт предоставляли только для женщин и детей. Тогда братья решили выбираться самостоятельно и при этой попытке едва не были схвачены Службой безопасности Украины (СБУ).

Актер пояснил, что на границе с Россией в придорожном кафе они познакомились с женщиной, которая их узнала и пообещала помочь с транспортом. Вскоре за ними действительно приехал автобус, в котором уже было пятеро мужчин и две женщины. Ничего не подозревающие Торсуевы погрузились в него, но очень скоро поняли, что это было ошибкой.

«Сели в автобус, через 15 минут уже поняли, что едем не туда. И они недоброжелательные, прямо скажем, были, и поехали мы не в ту сторону. Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем, адреналинчика, простите за сленг, хапнули. Притом дама кричала: „Валите этих сволочей“. Они, как в тире, стояли, по нам стреляли», — поделился воспоминаниями Торсуев.

Братья Торсуевы с 2014 года ездят в Донбасс. В 2018 году их внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение границы Украины» и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

После начала спецоперации Владимир Торсуев жестко раскритиковал коллегу по «Приключениям Электроника» Оксану Фандеру. Актриса тогда разместила на своем балконе украинский флаг, продемонстрировав отношение к ситуации на Украине.

По словам Торсуева, этот поступок Фандеры можно расценивать только как предательство. Сам он полностью поддерживает спецоперацию России на Украине, понимает ее цели и жалеет, что не может поехать в зону боевых действий из-за возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как складывается карьера актера Александр Баширова, который с 2014 года активно помогает жителям Донбасса, собирая деньги и гуманитарную помощь.