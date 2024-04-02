Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы

За это время организация решила уже свыше 700 тысяч поступивших вопросов.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru
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Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений с начала своей работы в июне 2023 года, 780 тысяч поступивших вопросов уже решены. Об этом рассказала представитель фонда Анна Цивилева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«За десять месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества», — рассказала представитель организации.
Она отметила, что филиалы фонда создали и укомплектовали всего за два месяца после подписания указа о создании.
Фонд работает во всех субъектах России с 1 июня 2023 года. Так быстро развернуть работу получилось благодаря поддержке правительства РФ, различных ведомств и общественных организаций. Особый вклад внесли главы регионов и их команды.
Цивилева уточнила, что за время работы фонда зарегистрировали 144 тысячи обращений по назначению мер социальной поддержки, 96 тысяч по оформлению выплат участникам СВО, еще 76 тысяч человек обратились за психологической и психотерапевтической помощью.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин пообещал распространять статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК.
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