Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

За это время организация решила уже свыше 700 тысяч поступивших вопросов.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Спецоперация

Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений с начала своей работы в июне 2023 года, 780 тысяч поступивших вопросов уже решены. Об этом рассказала представитель фонда Анна Цивилева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«За десять месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества», — рассказала представитель организации.

Она отметила, что филиалы фонда создали и укомплектовали всего за два месяца после подписания указа о создании.

Фонд работает во всех субъектах России с 1 июня 2023 года. Так быстро развернуть работу получилось благодаря поддержке правительства РФ, различных ведомств и общественных организаций. Особый вклад внесли главы регионов и их команды.

Цивилева уточнила, что за время работы фонда зарегистрировали 144 тысячи обращений по назначению мер социальной поддержки, 96 тысяч по оформлению выплат участникам СВО, еще 76 тысяч человек обратились за психологической и психотерапевтической помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин пообещал распространять статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК.

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Спецоперация
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