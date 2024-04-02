Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Ветераны ЧВК сейчас не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию.

Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Процедура присвоения статуса инвалида боевых действий будет распространена на сотрудников частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«Мы обязательно сделаем», — сказал глава государства.

По словам Цивилевой, ветераны ЧВК не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию. Это несправедливо, считает она, поскольку нынешний порядок влияет и на объем социальных выплат бойцов.

В связи с этим Цивилева попросила президента включить сотрудников ЧВК в поручение по защитникам Донбасса, которое он дал в феврале этого года и по которому правительство уже подготовило соответствующий проект постановления.

Также глава фонда «Защитники Отечества предложила обеспечить инвалидов боевых действий на Украине с ампутированными конечностями автомобилями с ручным управлением.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем, по словам Владимира Путина, бойцы ЧВК «Вагнер» на самом деле занимались в Сирии и Африке.

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