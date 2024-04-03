В МВД объяснили правила пребывания в РФ мигрантов после ужесточения закона

В настоящее время в РФ прорабатывают законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Кого он коснется?

Предлагаемые ограничения на срок пребывания на территории России не распространяются на мигрантов, получивших вид на жительство (ВНЖ). Так официальный представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала в своем Telegram-канале проработку вопроса изменения в миграционном законодательстве.

По ее словам, режим временного пребывания не распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство, разрешение на временное проживание и разрешение на работу. Наличие патента и предоставление трудового договора, подтверждающих продление срока временного пребывания в РФ, также позволят иностранцу не попасть под новые ограничения.

К слову, законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции, был внесен 29 марта на рассмотрение в правительство РФ. Так, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в стране до 90 дней в течение года (в настоящее время законом разрешается находиться этим лицам в РФ до 90 дней в течение полугода).

Также МВД предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ и единый документ, заменяющий все выдаваемые на сегодняшний день иностранцам документы на право проживания и работы в стране.

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