Японская весна: экзотическая слива зацвела розовым цветом в Краснодарском крае

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Экзотическая слива зацвела розовым цветом в Краснодарском крае

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Удивительное явление заставило горожан поменять планы и устроить пешие прогулки.

Настоящая японская весна наступила в Краснодаре. В парке Галицкого пик цветения сливы «Нигра». Деревья окрасились в нежно-розовый и теперь их не отличить от японской сакуры.

Удивительное явление заставило горожан поменять планы и устроить пешие прогулки. Благоухающий парк в эти солнечные дни стал главной локацией для фотосессий.

Ранее 5-tv.ru писал, что надо знать о сезоне аллергии и как к нему подготовиться.

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