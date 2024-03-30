Потепление — настоящая пытка для аллергиков. С началом цветения у них обостряются реакции на пыльцу, а в этом году специалисты прогнозируют особо высокую концентрацию пыльцы в воздухе.

Замдиректора Института иммунологии ФМБА России, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, профессор Наталья Ильина рассказала, как аллергикам обезопасить себя.

По ее словам, из-за обильного снежного покрова и повышенной влажности в этом году деревья будут выделять намного больше пыльцы. KP.RU пишет, что специалисты даже прогнозируют «пыльцевые бури».

Ильина отметила, что из-за глобального потепления такие ситуации происходят все чаще и чаще. Дело в том, что изменения в климате провоцируют большее выделения в травах и деревьях.

Это происходит из-за того, что вегетационный период растений адаптируется под окружающую среду. Пик концентрации пыльцы в воздухе специалисты ожидают с середины апреля.

Наиболее обильно «пылят» обычно в центральной полосе нашей страны и на северо-западе береза (апрель–май), ольха (конец марта-апрель), орешник (конец марта-май).

При этом если человек страдает от аллергии только на пыльцу деревьев, то его страдания закончатся уже к концу весны. Однако после начинают выделять пыльцу растения и травы. Это продлится примерно до конца лета.

Ильина предупредила, что нельзя верить тем врачам, которые обещают окончательное избавление от аллергии. Если организм не воспринимает какой-то компонент, то в этом случае можно только смягчить реакцию на него с помощью медикаментов, пояснила специалист.

Специалисты рекомендуют начать принимать антигистаминные препараты примерно за две недели до начала цветения. Также Ильина отметила, что аллергия может усилиться на фоне продолжительного стресса и обострении других хронических заболеваний.

Эксперт обратила внимание на то, что пациенты часто путают аллергическую реакцию с ОРВИ из-за схожих симптомов. Она посоветовала в этом случае выпить антигистаминный препарат и проверить, стало ли легче.

При этом профессор выступает против самолечения. Данный способ можно использовать только в качестве однократного тестирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делать аллергикам этой весной, чтобы пережить цветение.