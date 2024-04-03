Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

ТАСС: Харьков заполнили иностранные наемники

Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino

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К чему готовятся боевики киевского режима?

Наемники из Франции, Грузии и других государств, а также боевики «Русского добровольческого корпуса»* прибыли в Харьков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из Грузии и Франции, а также РДК», — рассказывает Лебедев.

Кроме того, в городе замечены наемники из Чехии, Польши и Румынии. Все они привезли с собой технику и боекомплекты. Также известно, что в Харьков прибыло большое количество боевиков «Азова»*, которые передвигаются по улицам небольшими группами в темное время суток. Примерно такую же ситуацию можно наблюдать в городе Сумы.

По мнению представителя подполья, наемники могут готовиться к попытке атаковать приграничные российские регионы, например, Белгородскую область.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Харькова рассказал о разработке планов по эвакуации города.

* — признано террористической организацией и запрещено в РФ

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Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники

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