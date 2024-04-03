Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники
ТАСС: Харьков заполнили иностранные наемники
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino
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К чему готовятся боевики киевского режима?
Наемники из Франции, Грузии и других государств, а также боевики «Русского добровольческого корпуса»* прибыли в Харьков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из Грузии и Франции, а также РДК», — рассказывает Лебедев.
Кроме того, в городе замечены наемники из Чехии, Польши и Румынии. Все они привезли с собой технику и боекомплекты. Также известно, что в Харьков прибыло большое количество боевиков «Азова»*, которые передвигаются по улицам небольшими группами в темное время суток. Примерно такую же ситуацию можно наблюдать в городе Сумы.
По мнению представителя подполья, наемники могут готовиться к попытке атаковать приграничные российские регионы, например, Белгородскую область.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Харькова рассказал о разработке планов по эвакуации города.
* — признано террористической организацией и запрещено в РФ
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