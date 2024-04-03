Мэр Харькова рассказал о разработке планов по эвакуации города

Существует конкретный план по эвакуации из Харькова. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Политик заверил: несмотря на то, что план есть, прибегать к нему власти Харькова пока не намерены. Он подчеркнул, что ситуация в городе сейчас довольно спокойная, панических настроений среди населения не наблюдается.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова», — прокомментировал мэр города.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова.

* — признано террористической организацией и запрещено в РФ