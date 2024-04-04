Россия не примет участие в конференции по Украине

Соответствующую конференцию пытается организовать Швейцария.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Россия не будет участвовать в конференции по украинскому вопросу, которую пытается организовать Швейцария. Об этом пресс-служба посольства РФ в Берне сообщила «Известиям». Там заявили, что даже если Россия получит приглашение, то не примет его.
«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, так как навязываемый формат „мирной конференции“ изначально является для нас неприемлемым», — отметили в посольстве.
Также в диппредставительстве отметили, что у Швейцарии недружественное отношение к России. Поэтому никаких вариантов для проведения встреч Москва не рассматривает, поскольку не видит эту страну в качестве потенциального посредника.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.
- 4 апр
- Без шансов: журналист Херш заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
- 3 апр
- Прыгнуть выше головы: раскрыт новый план главкома ВСУ с применением F-16
- 3 апр
- Лейтенанта «Азова»* заочно осудили на 28 лет за обстрелы мирного населения
- 3 апр
- Под защитой: авиация РФ уничтожает позиции ВСУ вдоль границы Белгородской области
- 3 апр
- Песков опроверг слова Зеленского о якобы мобилизации в России
- 3 апр
- «Стратегическое значение»: на Украине рассказали, каким будет лето на передовой
- 3 апр
- «Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО
- 3 апр
- «Правила игры для неонацистского режима»: какое оружие Запад отправляет на Украину
- 3 апр
- «Та же история»: на Украине предсказали Часов Яру судьбу Авдеевки
- 3 апр
- ВС РФ уничтожили украинский ангар для производства дронов и сбили авиабомбы JDAM
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?