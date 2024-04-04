Россия не примет участие в конференции по Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 0

Соответствующую конференцию пытается организовать Швейцария.

Россия не примет участие в конференции по Украине

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Россия не будет участвовать в конференции по украинскому вопросу, которую пытается организовать Швейцария. Об этом пресс-служба посольства РФ в Берне сообщила «Известиям». Там заявили, что даже если Россия получит приглашение, то не примет его.

«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, так как навязываемый формат „мирной конференции“ изначально является для нас неприемлемым», — отметили в посольстве.

Также в диппредставительстве отметили, что у Швейцарии недружественное отношение к России. Поэтому никаких вариантов для проведения встреч Москва не рассматривает, поскольку не видит эту страну в качестве потенциального посредника.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.

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Спецоперация
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