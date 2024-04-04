Соскучились по хорошему кино? Популярность комедий 2000-х резко возросла

Причин для этого сразу несколько, говорят кинокритики.

Современная западная киноиндустрия обрела неожиданного и очень сильного конкурента. Вершину рейтинга просмотров неожиданно заняли забытые романтические комедии нулевых, которые теперь отмечают свое триумфальное возращение.

Почему зрители со всего мира теперь отдают предпочтение именно этим фильмам — разбиралась корреспондент «Известий» Написат Щамхалова.

Такого действительно никто не ожидал. Адам Сэндлер, чье имя ассоциируется исключительно с комедиями нулевых, по данным Forbes, стал самым высокооплачиваемым актером по итогам прошлого года.

«Я бы хотел передать привет моим коллегам-номинантам, которые отныне и навсегда останутся известными, как парни, которые проиграли этому дурацкому Адаму Сэндлеру», — заявлял актер.

А список проигравших внушительный. Сендлер, заработавший в 2023-м 73 миллиона долларов, обошел и Марго Робби, и Тома Круза, и даже оскороносных Ди Каприо и Килиана Мерфи. При том, что с участием Адама в прошлом году вышли всего два фильма, и те не отмечены критиками как выдающиеся.

Рекордную прибыль принес эксклюзивный контракт с Netflix, боссы которого выяснили — Сэндлер стал главным любимцем поклонников незамысловатых ромкомов.

«Согласно отчету Netflix, люди тратят просто астрономическое количество времени на просмотр фильмов с Сэндлером. Только за первые шесть месяцев 2023 года у подписчиков Netflix ушло на это более 500 миллионов часов», — пишет Forbes.

Дальнейшие отчеты подтвердили — в постпандемийные времена, когда кинокомпании стали отчаянно пытаться вернуть зрителей, боевики и супергеройские истории ушли на второй план.

Причин для этого сразу несколько, говорят кинокритики. Одна из них — бесконечный и не всегда приятный информационный фон, сюда же можно отнести социальную и экономическую нестабильность.

«Это фильмы с гигантским бюджетом, где все взрывается, летает, стреляет. Люди хотят мира и спокойствия, люди хотят того, возможно, наивного, возможно, трогательного веселья и света, который был во многих фильмах начала двухтысячных», — считает кинокритик Давид Шнейдеров.

Об этом же говорят и всевозможные рейтинги лучших комедий. Списки самых топовых фильмов практически не меняются вот уже более десяти лет. «Реальную любовь», «27 свадеб» и «Отпуск по обмену» пересматривают сегодня даже те, кто на момент выхода этих картин только родился.

Тенденция набирает обороты, в топы выбиваются и сериалы начала нулевых: «Офис», «Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе» — ставшие уже классикой жанра. Видимо, зритель просто устал от того обилия контента, который ежегодно сходит с конвейера, и хочет просто насладиться хорошим кино.