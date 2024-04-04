«Прогнозировать можно: сколько могут продлиться санкции против России

Москва достойно выдерживает давление со стороны Запада. Но как долго оно будет длиться?

Быстрой отмены санкций Запада против России не произойдет даже в случае достижения политических соглашений. Ограничения могут остаться на десятилетия, но экономика нашей страны уже адаптировалась к ним. Об этом рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Российская экономика быстро адаптировалась и благодаря тому, что перевела логистику торговых отношений с Запада на Восток. К примеру, Иран живет уже больше 40 лет под американскими санкциями.

«Произошло это в немалой степени благодаря тому, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы. Я часто повторяю, что, если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы», — подчеркнул Тимофеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин рассказал о возможности вывести Россию в ТОП-4 экономик мира.