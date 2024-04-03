«Предпосылки есть»: Мишустин о возможности вывести Россию в ТОП-4 экономик мира

При этом европейский ВВП по итогам оказался близок к нулю. Это та цена, которую приходится платить гражданам стран Запада за амбиции политиков, заявил премьер.

Предпосылки для вхождения России в ТОП-4 экономик мира имеются, ведь валовый внутренний продукт (ВВП) продолжает расти высокими темпами в начале 2024 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.

«Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в ТОП-4. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта», — сказал он.

В Европе по итогам 2023 года динамика роста ВВП оказалась близка к нулю, а в Германии была зафиксирована небольшая рецессия — минус 0,3%. Мишустин назвал такие показатели «реальной ценой, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков».

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Мишустин также заявил, что России пришлось в 2023 году работать в сложных условиях, ведь давление на нашу страну продолжало расширяться. Несмотря на это, РФ успешно преодолела трудный период первоначальной адаптации. Об этом говорят предварительные показатели: ВВП России увеличился на 3,6%, а это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик мира. Москве удалось компенсировать спад ВВП 2022 года на 1,2%.