Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении атаки украинских боевиков.

Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку боевиков Украины атаковать территорию нашей страны с применением беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, войска РФ в ночь на 4 апреля уничтожили пять украинских дронов. В небе над Белгородской областью было сбито три беспилотника, над Тульской — два.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили украинский ангар для производства дронов и сбили авиабомбы JDAM. Оборонное ведомство сообщило об успехах, которых достигли наши бойцы за сутки на поле боя.

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