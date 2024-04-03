ВС РФ уничтожили украинский ангар для производства дронов и сбили авиабомбы JDAM

МО: войска РФ уничтожили украинский ангар для производства и хранения БПЛА
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Оборонное ведомство сообщило об успехах, которых достигли наши бойцы за сутки на поле боя.
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», — говорится в сообщении.
Задачи в зоне спецоперации на Украине выполняли российские бойцы с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 164 беспилотника ВСУ и две управляемые авиабомбы JDAM американского производства.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ.
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