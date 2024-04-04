Главная угроза: от каких болезней люди страдают чаще всего

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 0

Lancet: около 43% людей во всем мире страдают от неврологических недугов

Главная угроза: от каких болезней люди страдают чаще всего

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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У нарушений в организме есть определенные причины.

Бытует мнение, что самой распространенной болезнью среди всего человечества является онкология. Однако, как выяснили ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), многих терзают неврологические болезни — по последним данным, с подобными проблемами столкнулось более 3,4 миллиардов людей. Исследование опубликовано на медицинском портале Lancet Neurology.

Около 43% пациентов со всего мира одолевают такие недуги, как головная боль, инсульт, менингит и эпилепсия. Со временем также могут развиться рассеянный склероз, сосудистая деменция и даже болезни Альцгеймера и Паркинсона.

За последние три десятилетия подобные заболевания особенно участились. Исследователи отметили, что у роста неврологических нарушений есть определенные причины.

Во-первых, на организм большое влияние оказывает вредное питание и несбалансированный рацион. Частое употребление продуктов с высокой степенью переработки — фастфуд и полуфабрикаты — негативно влияют на всю нервную систему и сосуды.

Во-вторых, в современном мире увеличиваются источники стресса. Постоянные беспокойства и тревожность провоцируют головную боль напряжения, что повышает угрозу инсультов.

Кроме того, на риск развития неврологических заболеваний также влияет и ухудшение экологии — распространение микропластика может быть связано с развитием деменции.

После пандемии COVID-19 миллионы заразившихся также стали жаловаться на различные нарушения работы центральной нервной системы, а с частотой болезни Альцгеймера связано, как ни странно, улучшение качества жизни. Сегодня человечество приблизилось к взрывному росту числа пожилых людей. По статистике, у 30-40% уже после 85 лет заболевание начинает постепенно развиваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие болезни могут указывать ночные походы в туалет.

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