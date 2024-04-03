Тревожный сигнал: на какие болезни могут указывать ночные походы в туалет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Врач Гончиков: ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Тревожный сигнал: на какие болезни могут указывать ночные походы в туалет

Фото: Depositphotos / Sutichak

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Иногда желание опорожнить мочевой пузырь появляется не из-за того, что перед сном вы выпили слишком много жидкости.

Походы в туалет по ночам могут сигнализировать о расстройстве мочевыделительной системы, предупредил врач-уролог Батор Гончиков. В беседе с изданием Газета.ру он назвал наиболее вероятные заболевания и причины.

Так, симптом может указывать на полиурию — состояние, при котором чрезмерно образуется и выводится моча. Болезнь провоцирует сахарный диабет, диабетическую нефропатию и диабетический цистит. Ночью же частые мочеиспускания возможны из-за слишком большого количества выпитой воды перед сном или употребления диуретиков. Кроме того, нельзя исключать сердечную недостаточность и нарушение работы почек.

Ночные походы в туалет могут сигнализировать и о наличии цистита. Чаще всего распознать его можно по болям внизу живота и ощущению неполного опорожнения мочевого пузыря. Отдельные почечные заболевания также провоцируют походы в туалет по ночам.

А мужчины часто могут просыпаться ночью из-за полного мочевого пузыря в связи с наличием простатита, аденомы простаты или доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

«Это только некоторые из возможных причин ночных мочеиспусканий. Если у вас возникла такая проблема, рекомендуется обратиться к врачу-урологу», — заключил специалист.

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