Необычно красивое явление: озеро в Баварии окрасилось в ярко-фиолетовый цвет

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Озеро на юге Германии окрасилось в фиолетовый цвет из-за бактерий

Фото, видео: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Биологи рассказали, в чем причина.

В ярко-фиолетовый цвет окрасилась вода в одном из озер Баварии. Причина этого красивого явления — пурпурные бактерии.

Из-за высокой концентрации серы и появления солнечного света они начали активно цвести. Биологи пояснили, что эти микроорганизмы не производят никаких токсинов, а потому безвредны для людей и животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае наступила «японская» весна. Там розовым цветом зацвела экзотическая слива, похожая на сакуру. Удивительное явление заставило горожан поменять планы и устроить пешие прогулки.

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