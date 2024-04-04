Российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: Reuters / Sofiia Gatilova
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска нанесли удар по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где стояла иностранная тяжелая техника. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказал он в беседе с РИА Новости, ссылаясь на информацию своих харьковских коллег.
Кроме того, по словам Лебедева, под удары ВС РФ попала подстанция в Слободском районе, после чего в городе пропало электричество.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Харьков заполнили иностранные наемники.
- 4 апр
- Ключевой город: какой момент станет переломным в битве за Донбасс
- 4 апр
- ВСУ атаковали дронами грузовик с продуктами под Херсоном: есть погибшие
- 4 апр
- Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ
- 4 апр
- В Краснодарском крае задержали экс-военного Израиля, пытавшегося вступить в ВСУ
- 4 апр
- Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями
- 4 апр
- «Солнцепек» выжигает укрытия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 апр
- «Не подойдут»: на Украине неожиданно открестились от F-16
- 4 апр
- Белый дом не готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине
- 4 апр
- Танк врага не выдержит удара: студенты колледжа изобрели новые бомбы для коптеров
- 4 апр
- Россия не примет участие в конференции по Украине
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?