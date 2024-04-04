Российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

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Тема:
Спецоперация

Российские войска нанесли удар по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где стояла иностранная тяжелая техника. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказал он в беседе с РИА Новости, ссылаясь на информацию своих харьковских коллег.

Кроме того, по словам Лебедева, под удары ВС РФ попала подстанция в Слободском районе, после чего в городе пропало электричество.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Харьков заполнили иностранные наемники.

Тема:
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