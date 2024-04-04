Атомная подлодка «Казань» провела успешный пуск «Калибра» по учебной цели

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Северный флот России проводит боевые мероприятия в Баренцевом море.

Атомная подлодка «Казань» провела успешный пуск «Калибра» по учебной цели

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота России «Казань» успешно выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Стрельба велась в рамках боевой подготовки экипажа.

«Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении флота.

«Казань» — многоцелевая атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвертого поколения. Спущена на воду в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская подлодка «Волхов» успешно поразила цель в Японском море.

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