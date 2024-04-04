Банки получат от правительства дополнительные средства для IT-ипотеки

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Лимит будет увеличен до 700 миллиардов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Банки получат дополнительные средства от правительства на программу IT- ипотеки. Лимит увеличат до 700 миллиардов рублей. Минцифры направило проект постановления в правительство. Финансирование должно поступить в банки уже в апреле.

В рамках программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Ранее некоторые кредитные организации приостановили выдачу ссуд из-за исчерпания лимита по программе.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Руссофта» Валентин Макаров назвал точное число покинувших Россию IT-специалистов. По его словам, их порядка 35 тысяч. Как это сказалось на отрасли?

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