Банки получат от правительства дополнительные средства для IT-ипотеки

Банки получат дополнительные средства от правительства на программу IT- ипотеки. Лимит увеличат до 700 миллиардов рублей. Минцифры направило проект постановления в правительство. Финансирование должно поступить в банки уже в апреле.

В рамках программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Ранее некоторые кредитные организации приостановили выдачу ссуд из-за исчерпания лимита по программе.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Руссофта» Валентин Макаров назвал точное число покинувших Россию IT-специалистов. По его словам, их порядка 35 тысяч. Как это сказалось на отрасли?