Глава «Руссофта» назвал точное число покинувших Россию IT-специалистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Глава «Руссофта» Макаров: с началом СВО из РФ уехали 35 тысяч IT-специалистов

Глава «Руссофта» назвал точное число покинувших Россию IT-специалистов

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Валентин Макаров также объяснил, почему зарплаты айтишников в стране начали падать.

С началом спецоперации Россию покинули около 35 тысяч IT-специалистов. Такие данные озвучил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в интервью URA.RU.

Он отметил, что названная цифра — это очень много, но не катастрофично для IT-отрасли, так как релоканты работали в основном с зарубежными компаниями.

«Отрасль после 2022 года даже увеличилась на 8%, а часть покинувших страну разработчиков понемногу возвращается, трудоустраивается в российские проекты», — добавил Макаров.

Он также прокомментировал начавшееся снижение традиционно высоких зарплат IT-специалистов в России. По словам главы «Руссофта», этот тренд связан не с началом СВО, а с пандемией коронавируса, когда люди, сидя на карантине, начали массово обучаться IT-профессиям и вливаться в рынок.

«В 2020–2021 годах люди массово стали обучаться в IТ для дистанционного трудоустройства, а после — без опыта соглашались на невыгодные условия. Так работает рынок: увеличивается предложение, снижается цена», — пояснил Макаров.

Он подчеркнул, что снижение зарплат коснулось только сегмента начинающих и молодых специалистов — профессионалы с ценными практическими навыками не ощутили дискомфорта от пресыщения рынка труда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты специалистов в IT-сфере снизились на 15%: в Москве они сейчас составляют в среднем 190 тысяч рублей, в Петербурге — около 150 тысяч, в регионах — менее 120 тысяч.

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