Откажут руки и ноги? Какие опасности таит офисное кресло

Патологические процессы в позвоночнике могут протекать невидимо до определенного времени.

Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал о самой типичной проблеме всех офисных сотрудников — боли и тяжести в спине. Специалист утверждает, что последствия сидячей работы не всегда появляются сразу.

Человек может не испытывать дискомфорта, думая, что сидит правильно, работает за удобным столом и все делает по инструкции. Но что на самом деле происходит с нашим организмом, он раскрыл в беседе с aif.ru.

Патологические процессы в позвоночнике могут протекать невидимо, но в какой-то момент возникают резкая боль или онемение в конечностях. Это происходит, когда межпозвоночные диски с грыжей выдавливаются назад и начинают сдавливать нервные волокна в межпозвонковом отверстии.

Грыжа может также пережимать спинной мозг, вызывая нарушение движений рук и ног. В результате постепенно конечности начинают «отказывать». Этот процесс может быть крайне болезненным, а лечение — длительным, сложным и дорогостоящим.

Сидеть с прямой спиной без опоры на спинку стула является самым вредным положением для тела, предупредил Симкин. Это приводит к сильному напряжению мышц спины, сдавливанию позвоночника, нарушению кровообращения и развитию воспалительных процессов в позвоночных структурах.

Если человек сидит согнувшись, это также негативно сказывается не только на спине и шее, но и на внутренних органах, включая пищеварительную систему.

Еще одним нежелательным вариантом является сидение с опорой на спинку стула, но при этом со сгибанием спины, например, съезжая тазом вперед на сиденье или опираясь одной рукой на подлокотник. Данная поза оказывает негативное влияние как на поясничный отдел, так и на шею. Это может вызвать нарушения в работе органов пищеварения, так как в согнутом положении человек фактически опирается на свой живот.

Эксперт отмечает, что нужно постараться не нагружать позвоночник. Важно не только выбирать правильные позы, но и создать правильную эргономику рабочего места. Однако в реальности часто получается, что удерживать контроль удается только в начале рабочего дня, а остальное время человек забывает об этом и «скрючивается» обратно.

Покупка кресла, идеально подходящего вам по глубине, с удобной поясничной поддержкой и механизмом качания, будет отличным подспорьем. Особенно хорошо, если оно будет оборудовано синхромеханизмом, позволяющим спинке и сиденью качаться с разной скоростью.

Важно также делать паузы в работе. Рекомендуется проводить разминку каждые 30 минут. Специальные упражнения не обязательны, достаточно просто немного перемещаться потянуться и размяться.

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