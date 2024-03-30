Вплоть до зубной боли: что важно знать об основных симптомах остеопороза

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Проблемы с зубами и ЖКТ могут быть признаком остеопороза

Вплоть до зубной боли: что важно знать об основных симптомах остеопороза

Фото: www.globallookpress.com / MAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

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Этот недуг часто становится причиной переломов «на ровном месте».

Остеопороз — это заболевание костной ткани, характеризующееся снижением плотности и качества костей, что делает их хрупкими и склонными к переломам даже при незначительных травмах.

Остеопороз часто становится причиной переломов костей у женщин старше 50 лет. Это одно из самых неприятных последствий менопаузы. Однако познакомившись с симптомами остеопороза, возможно предотвратить серьезные травмы. Существует несколько признаков, с помощью которых можно диагностировать его раньше и не допустить развития болезни, пишет KP.RU.

Переломы при легких травмах

Один из главных признаков остеопороза — переломы на «ровном месте», при незначительных травмах. Они возникают из-за легкого удара о какой-то предмет в доме, падения с невысокого дивана и в других, казалось бы не самых травмоопасных ситуациях. Чаще всего при остеопорозе ломаются лучевая кость на запястье, плечевой отдел, позвоночник, тазовые кости и шейка бедра.

Уменьшение роста

С возрастом рост человека уменьшается, однако это не патология. При остеопорозе же люди теряют рост более чем на три сантиметра. Это случается из-за хрупкости позвонков и компрессионных переломов. В результате позвонки прижимаются друг к другу.

Резкая боль в спине

Острая боль в спине может быть признаком компрессионного перелома позвоночника, вызванного остеопорозом. Зачастую боль появляется в середине спины или в ее нижней части.

Проблемы с зубами

Плотность ткани челюстной кости может значительно снижаться, что приводит к рыхлости десен. В результате зубы начинают шататься. Эти проблемы также могут указывать на развитие остеопороза.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Еще одним признаком остеопороза может быть снижение аппетита. Появляться могут также быстрое чувство насыщения, запоры или боль в животе.

Наличие данных симптомов — повод обратиться к эндокринологу и ревматологу, чтобы пройти обследование и выявить причины.

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