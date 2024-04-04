«Не мы загнали»: Лавров назвал патовой ситуацию на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но не из-за России

«Не мы загнали»: Лавров назвал патовой ситуацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Москва готова к переговорам на основе баланса интересов в сфере безопасности, но следующий ход не за ней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ситуация вокруг Украины патовая, но не из-за РФ. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал министр.

Лавров подчеркнул готовность России договориться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности. Однако для этого не нужно использовать «формулу мира» — инициативу президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с РФ — в качестве подкладки между готовности к мирным переговорам и их началом.

«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с „формулой Зеленского“ — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — добавил Лавров.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны России вопрос о переговорах по Украине. В частности, у него спросили, что стоит понимать в настоящий момент под стамбульской мирной инициативой, которую глава ведомства Сергей Шойгу назвал основой для переговоров по Украине.

Тема:
Спецоперация
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