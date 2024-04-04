Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине

Шойгу до этого назвал основой для мирного диалога стамбульскую мирную инициативу.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Следует обратиться в Минобороны РФ с вопросом о том, что стоит понимать в настоящий момент под стамбульской мирной инициативой, которую глава ведомства Сергей Шойгу назвал основой для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля», — сказал он.
Прежде главы Минобороны РФ и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры. Это был первый контакт такого уровня после заявлений Парижа и возможной отправке войск на Украину. Инициатором разговора стал Лекорню. В беседе с ним Шойгу заявил, что проводить мирные переговоры по Незалежной без участия России абсолютно бессмысленно. По его словам, диалог может основываться на стамбульской инициативе.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили возможность контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. По его словам, наш лидер всегда открыт к диалогу.
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