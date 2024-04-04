Накрыли огнем: ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском

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ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские националисты вновь потерпели поражение на поле боя.

На артемовском направлении корреспондент «Известий» стал свидетелем провальной попытки противника вернуть утраченные позиции. Пехота ВСУ пыталась идти в наступление, их прикрывали минометы, но наши гаубицы накрыли огнем вражеские орудия.

Эксклюзивные кадры разгрома штурмовиков ВСУ — у Дениса Кулаги. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе признали превосходство российской артиллерии.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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Накрыли огнем: ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском

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