РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска доминируют на поле боя, в том числе благодаря сильной артиллерии и планирующим авиабомбам, которые уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

«Россия имеет два основных преимущества: во-первых, увеличивающееся превосходство в области артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратной превосходящей силе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — выступил офицер в эфире немецкого телеканала NTV.

По оценке Райснера, под натиском ВС РФ украинские боевики вряд ли смогут продержаться достаточно долго.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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