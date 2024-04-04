Путин: в Запорожской и Херсонской областях откроют новые молодежные центры

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География центров для молодого поколения заметно расширяется в нашей стране.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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В формате видеоконференции Владимир Путин открыл круглогодичные молодежные образовательные центры сразу в 12 регионах России. Подобные организации уже работают в стране, к примеру, в Подмосковье, Крыму, Псковской области. География заметно расширяется. Все центры по словам президента призваны стать точками притяжения, двигателями роста в своих регионах и во всей стране.

«В ближайшее время откроется еще два в Запорожской и Херсонской областях, то есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы. Движение инфраструктуры молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват, они будут работать во всех федеральных округах, от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черных морей, от Ямала до Новороссии», — отметил глава государства.

Все новые центры по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую тематическую специализацию, чтобы каждый молодой человек мог найти и выбрать именно то, что ему интересно и важно.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Екатерина Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков.

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