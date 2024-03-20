«Шикарный уровень»: Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48 0

Актриса Молоховская: сериал «Трудные подростки» — это шикарный уровень

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда «Универа» считает, что отечественный проект не уступает американскому молодежному суперхиту «Эйфория».

В России наконец начали снимать молодежное и подростковое кино, уровень которого не ниже, чем у западных аналогов. Об этом заявила актриса Екатерина Молоховская, известная участием в популярных сериалах «Универ. Новая общага» и «Трудные подростки».

«У нас сейчас стали снимать про молодежь, чему я очень рада. И рада быть причастной к проекту „Трудные подростки“. И „Слово пацана“ вышел замечательный сериал. Я считаю, что это очень круто, хотелось бы, чтобы этого было больше. Это стильно, интересно», — отметила Молоховская в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона на платформе Wink.

По мнению актрисы, российский проект «Трудные подростки» стал своего рода ответом на американский молодежный драматический сериал «Эйфория», вошедший в число самых просматриваемых продуктов сети HBO.

«Когда там на Западе вышла „Эйфория“, мы все очень радовались с первого сезона. Я считаю, что „Трудные подростки“ — это прямо шикарный уровень», — заявила Молоховская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой совет дала актриса Анна Снаткина своему коллеге Милошу Биковичу после его увольнения из американского сериала «Белый лотос» за пророссийские взгляды.

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