Суд не стал арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу руководителя букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно решению инстанции, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Известно, что Ляпустину вменяется мошенничество в особо крупном размере, однако фабула уголовного дела пока остается неизвестной.

«Мелбет» — российский организатор азартных игр. Согласно данным на официальном сайте букмекера, компания работает с 2012 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.