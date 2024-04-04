Директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 0

Под стражу также заключили еще шесть фигурантов уголовного дела.

Директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Фото: www.globallookpress.com / w85

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Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, которого арестовали по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Выяснилось, что Мухумаев постепенно занимал разные должности: сначала был начальником управления компании «Дагэнергосеть», гендиректором АО «ДЭРС» и являлся фактическим руководителем строительной компанией «Энергопрогресс».

«Совместно с другими лицами в составе ОПГ (организованной преступной группы. — Прим. ред.) похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО „Россети“ и компании „МРСК Северного Кавказа“ на сумму около 2,8 миллиарда рублей», — отметили в инстанции.

Вместе с Мухумаевым, которого заключили под стражу на два месяца, до 3 июня, арестовали еще шесть фигурантов уголовного дела.

Так, злоумышленники завышали объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовали ненадлежащее оборудование при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных.

Мухумаев был назначен директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» осенью 2023 года. В отрасли энергетики он работает около 15 лет. Прежде руководил службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, а также был советником генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-советника офиса Зеленского Артема Шило задержали по подозрению в коррупции.

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