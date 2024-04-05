В США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 30 0

Стал известен разговор Манфреда Вернера с экс-представителем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

В США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Альянс НАТО после распада СССР уверял Москву в том, что они не имеют планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Об этом свидетельствует запись разговора бывшего генерального секретаря блока Манфреда Вернера с экс-представителем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году. Разговор был опубликован американским архивом национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — заявил экс-генсек в беседе.

Встреча между Вернером и Хасбулатовым прошла 25 февраля 1992 года во время визита представителя альянса в Москву. В ходе беседы они обсуждали безопасность в Европе и сотрудничество НАТО и России.

Вернер тогда также заявлял о важности процветания и стабильности в РФ. Он хотел, чтобы альянс строил отношения с Москвой. Это, по его мнению, соответствовало интересам Европы и остального мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше объявили о создании совместной миссии НАТО на Украине.

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