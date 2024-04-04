В Польше объявили о создании совместной миссии НАТО на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Какие обязательства решили взять на себя страны Североатлантического альянса?

В Польше объявили о создании совместной миссии НАТО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Тема:
Спецоперация

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — сказал министр после заседания альянса в Брюсселе.

По словам Сикорского, в рамках миссии Варшава будет обучать боевиков ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

После этого коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в НАТО оценили шансы на поставки Украине новых систем Patriot.

Тема:
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