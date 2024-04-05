От звезды все в шоке: 60-летний Сергей Зверев снялся полностью обнаженным

Разглядевшие знаменитость во всей красе поклонники не верят глазам. Стилист, по их мнению, забыл состариться.

Стилист Сергей Зверев весьма нетривиальным способом пожаловался своим подписчикам на соседку. Для пущего эффекта 60-летний шоумен прикрепил к посту свое фото… В обнаженном виде. На снимке он запечатлен лежащим в ванне, а недопустимые для публичного просмотра участки тела прикрыты только облачками пены. Под головой подушка, волосы, как и всегда, безупречны, глаза томно закрыты. Потому что звезда в шоке.

Шокировала чувствительную звезду, как уже было сказано, соседка. Когда Зверев решил расслабиться, устроить себе «романтик» и лег в ванну, дама сверху воспользовалась туалетом, что сопровождалось невыносимыми для нежных ушей звуками. Поклонники пожалели стилиста и поделились своими историями. А еще посоветовали включать музыку в следующий раз.

Фанаты восхищены мускулами 60-летнего Зверева. Фото: Instagram* / zverevsuperstar

Но не меньше было комментариев, полных искреннего удивления. В свои 60 лет Зверев выглядит блестяще даже без наряда со стразами. Подтянутый, стройный и как будто забывший хоть немного постареть. Ни грамма осуждения за голое тело — одно восхищение.

«Сергей, вы шикарны»;

«Король гламура вообще стареет? Выглядите потрясно»;

«Выглядите просто потрясающе! Тело как у молодого парня!»

«Сергей — легенда!» — пишут фолловеры.

Пока стилист с роскошью проводит время, пусть и под неприятные звуки из соседской уборной, его сын Сергей живет на 18 тысяч рублей — и не в столице, а в Коломне. Молодого человека Зверев усыновил, но со временем близкие отношения в семье испортились. Парень съехал, женился на бывшей заключенной, столкнулся с собственной неспособностью обеспечивать женщину и ее ребенка. Ранее 5-tv.ru выяснял, за что Сергей Зверев исключил сына из завещания.

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