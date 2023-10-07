Надо было слушать папу: сын Сергея Зверева разводится с сидевшей в тюрьме женой

Вторую свадьбу наследник стилиста сыграл пять лет назад. Однако пара распалась вовсе не из-за темного прошлого возлюбленной.

Сын звездного стилиста Сергея Зверева, его полный тезка, разводится со второй женой. Еще пять лет назад, когда влюбленные готовились к свадьбе, стало известно о темном прошлом невесты Юлии. Женщина скрыла от жениха, что у нее есть ребенок, а также что сидела в тюрьме. Отец отговаривал Сергея от женитьбы, не верил в этот брак, но не был услышан.

«Мы ему говорили — не надо жениться, она аферистка, а он женился», — сказал стилист в эфире одного из федеральных каналов.

Пророчество сбылось, но вовсе не из-за темного прошлого Юлии. Зверев-младший сам признался, что ему не стать надежным главой семейства. Сейчас он работает звукооператором в Доме культуры в Коломне, а еще ухаживает за пожилым человеком в обмен на бесплатное проживание в его доме. Скромного заработка на жену и детей не хватает, и женщину такой расклад не устраивает. Сергея, по собственным словам, ситуация гнетет, но ничего поделать он не может.

За плечами Зверева-младшего — курсы экстремального вождения, а еще богословские курсы при Сретенском монастыре, он хорошо готовит, но не имеет высшего образования. Отец говорит, что 30-летний наследник просто разгильдяй и бездарь, а тот обвиняет в ответ — папа не дал ему условий для учебы, не давал достаточно денег. И сейчас не дает. Вот и приходится работать за кров, параллельно пытаясь развивать бизнес по утилизации техники, говорит Сергей.

Стилист заверяет — его сын ни дня в жизни не работал, надеялся только на помощь родственников. Зверев-старший забрал Сергея из детского дома в свою семью, дал ему сытое детство, необходимое лечение, теперь, уверен он, пора становиться самостоятельным. Оба считают себя брошенными и не намерены мириться по собственной инициативе.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Сергей Зверев оставил сына без наследства.