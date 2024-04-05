Умер актер из сериала «Доктор Кто» Адриан Шиллер

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

Знаменитость оставался активным до последнего дня жизни.

Умер актер из сериала «Доктор Кто» Адриан Шиллер

Фото: www.globallookpress.com / Nils Jorgensen

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Британский актер Адриан Шиллер скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на агента артиста. Представитель звезды отметил, что звезда экранов оставался активным до последнего дня своей жизни.

Сестра Шиллера Дженни добавила, что актер умер у себя дома. Причина смерти неизвестна.

Шиллер родился в Лондоне в 1964 году. Свою карьеру он начала в 1990-х. За это время он снялся в 85 картинах. Среди них популярный научно-фантастический сериал «Доктор Кто», а также «Виктория» и «Чисто английское убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер звезда фильмов «Сирано де Бержерак» и «Брестский мир» Евгений Шершнев. Ему было 75 лет.

Самые известные фильмы с его участием — «Человек с ружьем», «Брестский мир» и «Сирано де Бержерак, а в театре — «Принцесса Турандот» и «Кот в сапогах», а также «Антоний и Клеопатра».

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