Более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России

Силы ПВО успешно отразили попытку террористической атаки боевиков.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
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Над пятью регионами России за ночь сбили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на мирные регионы России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 беспилотника в Ростовской области, по одному — в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а также шесть — над территорией Краснодарского края.
Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над регионом более 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области российская система ПВО предотвратила атаку беспилотного летательного объекта.
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