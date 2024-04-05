Более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России

Над пятью регионами России за ночь сбили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на мирные регионы России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 беспилотника в Ростовской области, по одному — в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а также шесть — над территорией Краснодарского края.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над регионом более 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области российская система ПВО предотвратила атаку беспилотного летательного объекта.