Более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

Силы ПВО успешно отразили попытку террористической атаки боевиков.

Более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Над пятью регионами России за ночь сбили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на мирные регионы России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 беспилотника в Ростовской области, по одному — в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а также шесть — над территорией Краснодарского края.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над регионом более 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области российская система ПВО предотвратила атаку беспилотного летательного объекта.

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