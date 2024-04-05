При этом киевский режим продолжает нести потери, как в живой силе, так и технике.

Боевики националистического батальона «Азов»* прибыли в Харьков в качестве карателей для жителей, которые поддерживают Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, прибытие неонацистов заметили сами харьковчане.

«Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для, прежде всего, так называемой борьбы с пророссийским подпольем, либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами», — высказался Гагин.

Советник Пушилина уточнил, что азовцы выполняют «специальную функцию» — выступают в качестве карателей.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина испытывает серьезные трудности, пока США пытаются одобрить законопроект о выделении Незалежной помощи. Это признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

* — признан террористической организацией и запрещен в России