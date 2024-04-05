ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего в интересах Украины

Силовики задержали в Луганской народной республике (ЛНР) местного жителя, который выполнял шпионские действия по заданию Украины. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

«В соответствии с полученными материалами установлено, что проживающий на территории Республики гражданин Украины, руководствуясь личными мотивами осуществлял собирание и передачу сведений по заданию иностранной спецслужбы для использования против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.