ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего в интересах Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

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Силовики задержали в Луганской народной республике (ЛНР) местного жителя, который выполнял шпионские действия по заданию Украины. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

«В соответствии с полученными материалами установлено, что проживающий на территории Республики гражданин Украины, руководствуясь личными мотивами осуществлял собирание и передачу сведений по заданию иностранной спецслужбы для использования против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.

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