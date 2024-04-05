«Есть страх»: Никита Ефремов рассказал об отцовстве

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Актер Никита Ефремов заявил, что пока не готов стать отцом

«Есть страх»: Никита Ефремов рассказал об отцовстве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер признался, что в свои 35 лет у него еще нет представления о том, как он будет строить семью.

Актер театра и кино Никита Ефремов признался, что хотел бы завести детей, однако пока не готов к такому серьезному шагу. Своими опасениями он поделился в последнем интервью с Владом Агановым.

В мае артисту исполнится 36 лет. Сейчас он встречается с художницей Ольгой Шурыгиной. Несмотря на счастливые отношения, артист все еще не готов стать отцом.

Ефремов рассказал, что у него нет четкого представления о том, как он будет строить семейную жизнь. Для начала ему необходимо осознать «все, что с этим связано».

«У меня такая интересная семья… Столько всего там интересного происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то есть страх относительно этого. И что? Я сейчас сделаю ребенка, и его ждет вот это все? Могу я этот страх не осознавать?» — задался вопросом Никита.

Он также отметил, что существует большое количество внешних факторов, которые тормозят его в вопросе создания своей семьи. Однако в будущем он рассматривает подобную возможность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов сказал о заключенном отце.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.31
-0.22 100.07
0.66
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

17:59
Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервалось из-за землетрясения
17:49
Пилотный проект: МФЦ начнут обслуживать россиян по биометрии
17:39
В Москве арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
17:35
«Есть страх»: Никита Ефремов рассказал об отцовстве
17:29
В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
17:21
«Не серебряная пуля»: как на ход СВО повлияет передача Украине самолетов F-16

Сейчас читают

Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире
«Закрыл долг»: Леша Свик скромно признался в добром поступке
Стань моим мужем: Лепс высказался о женщинах, зовущих мужчин под венец
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок