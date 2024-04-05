«Есть страх»: Никита Ефремов рассказал об отцовстве

Актер признался, что в свои 35 лет у него еще нет представления о том, как он будет строить семью.

Актер театра и кино Никита Ефремов признался, что хотел бы завести детей, однако пока не готов к такому серьезному шагу. Своими опасениями он поделился в последнем интервью с Владом Агановым.

В мае артисту исполнится 36 лет. Сейчас он встречается с художницей Ольгой Шурыгиной. Несмотря на счастливые отношения, артист все еще не готов стать отцом.

Ефремов рассказал, что у него нет четкого представления о том, как он будет строить семейную жизнь. Для начала ему необходимо осознать «все, что с этим связано».

«У меня такая интересная семья… Столько всего там интересного происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то есть страх относительно этого. И что? Я сейчас сделаю ребенка, и его ждет вот это все? Могу я этот страх не осознавать?» — задался вопросом Никита.

Он также отметил, что существует большое количество внешних факторов, которые тормозят его в вопросе создания своей семьи. Однако в будущем он рассматривает подобную возможность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов сказал о заключенном отце.