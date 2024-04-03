Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
Никита Ефремов рассказал, что любит своего отца и хочет обнять его
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сын Ефремова спустя долгое время прокомментировал тюремный срок отца.
В 2020 году актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП со смертельным исходом одного из пострадавших. В том же году он был приговорен к восьми годам колонии.
Новость об этой аварии, а также о заключении актера потрясла всю страну. Сам Михаил признал вину, а близкие не стали спасать его от тюрьмы.
Сын актера Никита Ефремов старается не комментировать эту историю. Однако в недавнем интервью он все же затронул эту больную для него тему.
«Ты боишься возвращения папы в современный реальный мир и того, как вы будете с ним взаимодействовать?» — спросили актера в одном из интервью на YouTube-канале.
«По поводу нашего с ним взаимодействия — нет. По поводу его возвращения… Сейчас скажу, какое это чувство… Там есть страх и какое-то спокойствие», — поделился актер.
Никите было нелегко выразить все то, что он испытывает, но он рассказал, что для него это, прежде всего, очень печальная тема, наполняющая его душу тоской. Но, несмотря на все, отец все также является для него семьей.
«Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… На уровне души, наверное, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. И это можно даже делать дистанционно», — ответил на вопрос Никита.
Сын Ефремова также прокомментировал последние новости о своем отце. Известно, что в начале марта комиссия в колонии, где отбывает срок актер, одобрила его ходатайство об УДО. Ефремов-младший сказал, что это довольно обычная процедура, которой можно воспользоваться в середине срока.
Однако актер и сам не знает, что будет дальше. При этом он прекрасно понимает, что эта тема очень нравится журналистам, так как его отец всегда был интересен публике. По этой причине он не хочет впустую спекулировать и давать какие-то излишние комментарии.
Единственное, он добавил, что отнесется спокойно к тому, если его отца выпустят раньше из тюрьмы, однако, опять же, особых ожиданий по поводу этого у него нет, а просто так разбрасываться словами он не хочет.
Ранее 5-tv.ru писал, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы.
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