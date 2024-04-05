Не совершайте поспешных поступков: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля

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Евгения Русинова
Евгения Русинова Таролог Эксклюзив 554 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Мечей)

Карта Таро — Восьмерка Мечей. 5-tv.ru

Вообще, Мечи - это очень напряженная масть. Энергии недели очень сдерживающие, они олицетворяют невозможность действовать, как-то развиваться и двигаться.

Есть смысл поддаться и замедлиться, не торопиться никуда, не совершать поспешных поступков. Карта означает напряжение и трудности с движением и проявлением. 

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Пятерка Мечей)

Карта Таро — Пятерка Мечей. 5-tv.ru

На неделе будет некое напряжение в денеженой сфере. Пятерка Мечей призывает сфокусироваться нас на тех ресурсах, которые уже есть — лучше не рисковать.

Карта не советует начинать новые проекты в сфере финансов, потому что ожидания могут не оправдаться. Можно не ждать каких-то положительных решений относительно денег. Пусть будет, как будет. 

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Шестерка Кубков)

Карта Таро — Шестерка Кубков. 5-tv.ru

Карта ностальгии, появления людей из прошлого, которые хорошо относятся и оказывают знаки внимания, а также дарят приятные подарки. Это небольшой шаг назад - принять помощь от человека из прошлого. Карта про ностальгию по былому. Принимайте любое внимание, которое вам оказывают. 

Совет на неделю (Карта Таро — Верховная Жрица)

Карта Таро — Верховная Жрица. 5-tv.ru

Она означает информацию, это положение отвечает за все общественное поле. Поглощайте всю информацию, которая приходит, и анализируйте ее.

Не стоит погружаться в иллюзии, надо мыслить рационально. Будет полезно начать какое-нибудь обучение. Спокойно созидаем свою жизнь и не делаем резких движений.  

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.

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