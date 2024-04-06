Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 32 0

Ars Techniса: ученые выявили новую теорию Большого разрыва Вселенной

Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics and Space A

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Международная команда исследователей получила новые данные о силе темной энергии.

Трехмерная модель Вселенной позволила международной команде ученых обнаружить новые данные о силе темной энергии. Согласно полученным результатам, она не остается постоянной и постоянно меняется. Это позволило сделать предположение о том, как Вселенная прекратит свое существование.

Ученые сошлись во мнении, что темная энергия может как ослабевать, так и увеличиваться. Главное, что она не остается постоянной. Специалисты исследовали обе теории и предположили последствия каждый из них.

Если темная энергия будет постоянно ослабевать, то Вселенная просто «схлопнется». А если будет только нарастать, то примерно через 100 миллиардов лет все во Вселенной — каждая галактика, звезда и просто атом — будет взорвано изнутри. Этот сценарий ранее никогда не рассматривался, и исследователи назвали его теорией Большого разрыва, пишет Ars Technica.

Именно ее обсудят на международных конференциях, которые пройдут в ближайшее время. При этом ученые будут проводить дальнейшие исследования и искать подтверждения этим теориям.

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Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

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