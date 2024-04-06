«Мне все это нравится»: певица Севиль рассказала, как полола грядки в огороде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Певица Севиль рассказала, как полола грядки в родительском огороде

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась, что хочет собственноручно вырастить в саду роскошные гортензии.

Певица Севиль (Seville) в детстве работала в родительском огороде. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вручении Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре.

«У нас не было дачи, у нас был огород в родительском частном доме. Естественно, мы там пололи грядки, выкорчевывали сорняки», — поделилась артистка.

Она призналась, что с возрастом стала ощущать тягу к садово-огородному труду и не знает, как к этому относиться: радоваться или пугаться.

«Я даже задумываюсь о том, как круто иметь в своем саду гортензии, как классно их вырастить самим. Я, конечно, не про морковку и огурцы, но какие-то роскошные цветы в своем дворе иметь — это, конечно, роскошно. Так что спасибо всем тем, кто занимается таким кропотливым трудом», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Mia Boyka появилась на вручении музыкальной премии BraVo со следами от банок.

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