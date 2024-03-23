«Ужасно выступила»: Mia Boyka пришла на премию со следами на спине

Она призналась, что получила негативные эмоции от выступления.

Певица Mia Boyka появилась на публике со следами от банок. Звезда не стала скрывать их закрытой одеждой.

«Следы не помешали надеть мне то платье, которое было куплено заранее и запланировано», — отметила она в беседе с 5-tv.ru.

Mia Boyka стала участником церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре. Девушка исполнила свои песни, а также призналась, что получила негативные эмоции от выступления.

«Я ужасно выступила. Меня конечно поддерживали, но выступить я могла и лучше. У меня впервые за 4 года так сильно дрожал голос. Понятно меня потом все похвалили, но мне кажется это больше было для поддержки сделано», — сказала певица.

Звезда волновалась из-за присутствия в зале высокопоставленных лиц, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Кроме того, Mia Boyka посетила Большой театр впервые в жизни. Она призналась, что испытала неловкость, так как «не привыкла к такому масштабу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал: придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни.