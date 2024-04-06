«Громко и объемно»: подполье сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

По словам информатора, в городе произошли два взрыва.

В черте города Харькова, предположительно, был поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он заявил, что два взрыва раздались после полуночи. В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

«Склад (боеприпасов. - Прим. ред.) накрыли. Харьков. В 0:20, два прилета в черте города. Очень громко и объемно», — цитирует ТАСС Лебедева.

Примерно в это же время, что указал информатор из подполья, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о воздушной тревоге в городе, после которой произошли взрывы.

Незадолго до этого Сергей Лебедев говорил, что в центре Харькова больше не наблюдается скопление военнослужащих националистического формирования «Азов»*. По его мнению, боевиков перебросили на линию боевого соприкосновения на донецком и авдеевском направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта.

* — признано террористической организацией и запрещено в России