«Громко и объемно»: подполье сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Подпольщик Лебедев сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

«Громко и объемно»: подполье сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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По словам информатора, в городе произошли два взрыва.

В черте города Харькова, предположительно, был поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он заявил, что два взрыва раздались после полуночи. В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

«Склад (боеприпасов. - Прим. ред.) накрыли. Харьков. В 0:20, два прилета в черте города. Очень громко и объемно», — цитирует ТАСС Лебедева.

Примерно в это же время, что указал информатор из подполья, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о воздушной тревоге в городе, после которой произошли взрывы.

Незадолго до этого Сергей Лебедев говорил, что в центре Харькова больше не наблюдается скопление военнослужащих националистического формирования «Азов»*. По его мнению, боевиков перебросили на линию боевого соприкосновения на донецком и авдеевском направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта.

* — признано террористической организацией и запрещено в России

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