ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 76 0

Для этого боевики использовали беспилотники.

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта

Фото: ww.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Спецоперация

Прилеты боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время фиксируются на Запорожской АЭС. Сегодня вражеские беспилотники также атаковали объект, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

«В частности, сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нарушений в работе Запорожской АЭС не зафиксировано, как и повреждений критически важной инфраструктуры.

Пресс-служба станции отдельно подчеркнула, что обстреливать сам объект и территорию у него недопустимо. Такие атаки могут привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из резервных высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС.

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