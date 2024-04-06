Экипаж 21-й экспедиции МКС приготовился к возвращению на Землю

Экипаж 21-й экспедиции Международной космической станции (МКС) — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и еще одна участница 70-й длительной экспедиции — астронавт НАСА Лорал О’Хара — готовы к возвращению на Землю. Они отправятся домой на пилотируемом корабле «Союз МС-24» 6 апреля.

Как сообщили представители «Роскосмоса», закрытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента МКС произошел с 03:40 до 04:00 по московскому времени. Экипаж проверил герметичность люков в бытовом отсеке «Союза МС-24», затем облачился в скафандры «Сокол-КВ2» и перешел в спускаемый аппарат. В 06:54 должна произойти расстыковка от модуля «Рассвет».

Новицкий и Василевская провели в космосе 14 дней, они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25» 25 марта. С ними была астронавт НАСА Трейси Дайсон, ее пребывание на станции составит в общем 184 суток, на Землю она вернется 23 сентября. Старт команды состоялся 23 марта с космодрома Байконур, корабль доставила в космос ракета «Союз-2.1а», полет занял более 50 часов. Он должен был произойти двумя днями ранее, но по техническим причинам был перенесен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции.