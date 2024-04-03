«Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Новую космическую станцию начнут разворачивать в 2027 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Роскосмос утвердил эскиз новой орбитальной станции. РОС, так она называется кратко, заменит устаревшую МКС, и сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

Новую космическую станцию начнут разворачивать в 2027 году. Летать вокруг нашей планеты она будет по полярной орбите. Это позволит обеспечить обзор всей земной поверхности. В том числе стратегически важного для России Северного морского пути.

Перспективы исследований максимально широкие: разведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. А еще РОС — это своеобразный трамплин для освоения дальнего космоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Роскосмос» показал первый снимок Земли со спутника «Арктика-М» № 2.

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