Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 18 0

О пресечении попытки атаки националистов сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь 5 апреля в регионах России.

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