Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь 5 апреля в регионах России.